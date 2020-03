Sin embargo, estas no son todas las novedades para los jugadores, ya que Niantic está tirando la casa por la ventana en los últimos días con las recompensas. La empresa confirmó que los usuarios podrán encontrarse con Thundurus como premio por ganar 2 o más batallas en GO Battle League, la liga oficial PvP del juego. Pese a que esto no está garantizado, ya que también podrán toparse con criaturas como Tepig, Deino o Scraggy entre otros, será una gran oportunidad con al menos ambicionar de contar con él entre el equipo.