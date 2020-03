En anteriores ediciones también se contó con la visita de invitados internacionales del mundo gamer, como Temuera Morrison, actor de la franquicia Star Wars que también le puso la voz a varios videojuegos; Carolina Ravassa y Anjali Bhimani, actrices de voz del popular shooter de Blizzard, Overwatch; Troy Baker, uno de los actores de voz más importantes de los videojuegos, habiendo participado en franquicias como Uncharted, The Last of Us y BioShock, entre otras; y Pablo Toscano, argentino miembro de Ubisoft y responsable del desarrollo de Assassin's Creed: Odyssey, la última entrega de la saga. Es por eso que se espera que esta sexta entrega del evento también cuente con la presencia de personalidades del ambiente.