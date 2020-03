Como comentó en varias ocasiones la directora y guionista detrás de la saga Uncharted, Amy Henning, en los comienzos de los videojuegos no era raro ver chicas jugando en salas de arcade o probando las primeras consolas hogareñas de la mano de Atari. "Alguien había inventado algo nuevo y era divertido, y todos teníamos curiosidad. Mi vida no hubiera sido la misma si no hubiera coincidido en el tiempo la aparición del arcade, Dungeons & Dragons y Star Wars. Todo aquello te decía que existía un mundo ahí fuera pero que, si no te gustaba, podías inventarte otro. Crecer con eso me convirtió en creadora de videojuegos”, aseguró Henning en más de una charla.