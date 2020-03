Quienes piensen en sumarlo a su equipo deberán considerar que, según estas estadísticas, se trata de un jugador que puede ayudar mucho en el último tercio de la cancha, siendo muy efectivo para la gestión de la jugada, pero que no aporta en el ámbito defensivo, debido a sus bajas estadísticas de ritmo y físico, las cuales no superan los 70. No obstante, su posible llegada al mercado de Ultimate Team podría ser con un costo muy elevado, dado su overall y popularidad dentro de la comunidad de jugadores.