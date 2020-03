Otro importante cambio que traerá Season of the Worthy será la eliminación de los Bright Engrams . Se trata de la versión de Destiny 2 de las controversiales loot boxes, que se adquieren con dinero real y otorgan una serie de cosméticos aleatorios que algunos países del mundo consideran directamente como apostar. “Queremos que los jugadores sepan lo que cuesta algo antes de que lo compren. Los Bright Engrams no cumplen con ese principio así que no se venderán más en la Tienda Eververse”, comentó el director del juego, Luke Smith. A partir de ahora, este apartado del juego estará disponible únicamente como uno de los logros del Season Pass del título. Se desconoce qué otro elemento sumarán para reemplazar esta ausencia y continuar brindando cosméticos a sus usuarios .