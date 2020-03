El último lanzamiento de esta semana es otro indie muy esperado. Se trata del primer juego del estudio independiente Brave at Night y se titula Yes, Your Grace. Los jugadores deberán ponerse en el rol de un rey que debe tomar importantes decisiones para balancear los recursos de su tierra, resolver disputas entre sus habitantes e intentar no perder en un inminente conflicto bélico que lo azota. La compañía No More Robots distribuirá Yes, Your Grace el próximo 6 de marzo en PC y se espera que llegue también a Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One y Linux.