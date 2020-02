Infobae Gaming tuvo la oportunidad de probar, en la previa a su lanzamiento, el One Punch Man: A Hero Nobody Knows, nuevo título publicado por Namco Bandai basado en el famoso anime y protagonizado por el peculiar Saitama. Esta nueva entrega, que ya se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC, toma algunas ideas del Jump Force, el exitoso juego de pelea que reúne a los protagonistas de los shōnen más populares y también continúa la línea de introducción y modalidades que ofrecen otros juegos de Namco, como Dragon Ball Xenoverse.