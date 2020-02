Aunque está lejos de ser una confirmación, anticipa un panorama mucho más prometedor que el de hace unos años, cuando se afirmaba una y otra vez que Uncharted 4 sería el cierre definitivo de la historia. Por ahora, Naughty Dog y Playstation están concentrados en la etapa final de desarrollo de The Last of Us Part II, que se lanzará en mayo después de varios retrasos y una muy larga producción . Todavía es muy temprano para saber cuál será el próximo proyecto del estudio, que seguramente se lance en Playstation 5, pero las opciones suelen debatirse entre sus dos franquicias más relevantes, Uncharted y The Last of Us.