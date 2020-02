Es imposible olvidar que años atrás títulos como Guitar Hero o Just Dance copaban las ventas del mercado gracias a su amplia llegada al público. Sin embargo, esto cambió de manera rotunda para este género, el cual hoy no se encuentra en boga. No obstante, el estudio Harmonix, desarrolladores del exitoso Rockband, decidieorn volver a apostar por la música con Fuser, un título que invita a los jugadores a ponerse en los zapatos, o auriculares, de un DJ.