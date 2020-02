El último lanzamiento de la semana llega de la mano de Bandai Namco. El estudio comenzó 2020 con un título basado en animé que logró cifras impresionantes, Dragon Ball Z: Kakarot. Ahora, redoblará la apuesta con el primer videojuego basado en el popular manga y animé One Punch Man. Los jugadores podrán crearse a su propio personaje para entrenarlo e ir superando los distintos desafíos que proponen los poderosos personajes de la serie japonesa. One Punch Man: A Hero Nobody Knows llegará a Playstation 4, Xbox One y PC el viernes 28 de febrero.