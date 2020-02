Es bueno recordar que Xbox Game Studios, el sello encargado de lanzar los nuevos títulos no está compuesto solamente por Microsoft, sino que cuenta con una alineación de quince equipos trabajando exclusivamente para Xbox. Los mismos son: 343 Industries; The Coalition; Compulsion Games; Double Dine Productions, The Initiative; inXilie Entertainment; Mojang; Ninja Theory; Obsidian Entertainment; Playground Games; Rare; Turn 10 Studios; Undead Labs; Moon Studios; World’s Edge; y Microsoft Casual Games. También es importante resaltar que durante el primer año de vida de Xbox Series X no habrá lanzamientos exclusivos, sino que se tratará de títulos intergeneracionales (es decir, tanto para Xbox One como para Xbox Series X). A continuación, un breve repaso de los juegos en concreto ya confirmados para la nueva consola de Microsoft.