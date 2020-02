A su vez, el directivo señaló que Aaron Greenberg, jefe de Xbox Games Studios, está trabajando en lo que se presentará en el próximo evento. Por otro lado, dijo que “los años de lanzamientos de consolas son simplemente especiales”, algo que queda en claro con los movimientos de mercado y estrategias que está realizando la compañía. También dejó halagos para Ori and the Will of the Wisps, título que se estrenará el próximo 11 de marzo y que fue desarrollado por Moon Studios.