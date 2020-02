One Piece y My Hero Academia son otras dos de las franquicias que este año tendrán un nuevo videojuego a cargo de Bandai Namco. Sin embargo, la gran sorpresa de 2020 para el estudio es el nuevo título basado en Capitán Tsubasa o Supercampeones que llegará a fines de este año, según anticiparon. El juego permitirá a los fans revivir momentos icónicos del animé de fútbol en partidos cargados de acción, tiros especiales y maniobras que desafían las leyes de la física. Infobae Gaming pudo probar Captain Tsubasa: Rise of New Champions y pronto podrán leer las primeras impresiones de lo que ya es uno de los juegos más esperados de este año.