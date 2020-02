“Estoy muy emocionado por meterme en el mundo de Borderlands y no podría estar haciéndolo con un mejor guion o un mejor equipo de productores. Tengo una larga y exitosa historia junto con Lionsgate, siento que hemos crecido juntos y que todo en mi carrera como director me trajo a un proyecto de esta escala y ambición”, comentó Eli Roth, director de películas como Hostel, la nueva versión de El Vengador Anónimo (Death Wish) y The House with a Clock in Its Walls.