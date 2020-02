Según la información brindada por el estudio League Of Betting, el 2019 cerró con más de 827 millones de jugadores online alrededor del mundo, un número significativamente mayor a los 773 millones que brindó el 2018. Esto demuestra la curva de ascenso que está teniendo la industria del gaming, la cual culminaría en 2024 con más de 1000 millones de jugadores online. Un número que sin dudas entusiasma a las empresas y desarrolladoras, ya que estas cifras comprenden no solo el mundo de las consolas, sino también a la de computadoras y dispositivos móviles. Estos últimos fueron los que más crecieron en los últimos años, tal como puede verse reflejado en éxitos como Call of Duty Mobile y Mario Kart Tour.