“Omanyte, Kabuto, Aerodactyl, Lileep, Anorith, Cranidos, Shieldon, Tirtouga y Archen ahora son los únicos Pokémon que eclosionan de los Huevos de 7 km” , explica el blog oficial de Pokemon GO. En el mismo sitio explican que se trata de un acontecimiento extraño que no tiene explicación por ahora y que no se sabe cuánto tiempo durará. Es posible que el evento conecte luego con algún otro tipo de investigación o evento dentro del juego. La descripción también reveló que el pokemon Riolu eclosiona en los huevos de 10 Km.