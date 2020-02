Pese a que este panorama deja fuera a la resolución 8K de los juegos de Gran Turismo, hay que ver a los 240 FPS como una revolución dentro del mercado de videojuegos, el cual todavía no tiene entre sus filas una gran cantidad de títulos que lleguen a los 60. Por lo tanto, pese a no utilizar todos los recursos que ofrezca la nueva PS5, Gran Turismo continuaría en su línea de ofrecer una nueva experiencia gráfica y de jugabilidad a su comunidad de jugadores. También plantaría una nueva bandera, ya que muchas desarrolladoras podrían apuntar a esta cantidad de frames per second.