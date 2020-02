No es la primera vez que un suceso de este estilo pasa en la escena profesional del Counter Strike. Isurus deberá elegir uno de los torneos, aunque están luchando para que alguno pueda cambiar sus fechas. “¿Podemos encontrar una manera de resolver la sobreposicicón de los clasificatorios del Minor y FLASHPOINT? No tiene sentido tener tal problema cuando uno de ellos es un torneo en línea. Apenas tenemos clasificatorios en nuestra región y hemos hecho un gran esfuerzo construyendo la estructura para jugar profesional aquí en Brasil. Si queremos ocuparnos de eso, tenemos que hacerlo juntos. No podemos permitirnos este tipo de situaciones. Ya es hora de que nosotros, como comunidad, trabajemos juntos para resolver estos problemas sin sentido”, twitteó el capitán Noktse, que arrobó a las organizaciones y a personas importantes detrás de las mismas.