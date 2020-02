Llegar a una organización de tal magnitud no es nada sencillo y Franco tuvo que esforzarse para conseguir su trabajo. Está allí desde el 2017, pero la historia comenzó bastante antes. “Fnatic fue el primer equipo de esports que conocí. Fue cuando yo tenía 21 años. Ahora tengo 27. Me fui a estudiar Administración de Empresas y a jugar al fútbol a Kansas, Estados Unidos. No tenía ni idea de qué eran los deportes electrónicos, aunque sí jugaba Counter, Age of Empires y FIFA. Yo viajé con un par de argentinos, y uno jugaba al League of Legends. Me lo mostró y lo empecé a jugar también. Ahí me empecé a meter más, y más tarde me mostró el Mundial del 2014. Cuando puso la transmisión estaba jugando Fnatic y yo no lo pude creer. Es lo que le pasa a cualquiera que lo ve por primera vez: los comentaristas, el estadio lleno, la gente, las pantallas, la producción… Apenas lo vi me di cuenta que tenía que meterme ahí como sea” , le contó a Infobae.