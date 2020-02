El Arena of Valor es el único de celulares que figura en el top y demuestra lo mucho que están creciendo este tipo de videojuegos. Es un título del genero MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) muy similar al League of Legends. Hay dos equipos de cinco jugadores cada uno, el mapa es casi idéntico y el objetivo es el mismo: abrirse paso a través de los tres carriles para destruir la base enemiga. Fue visto por más de 72 millones de horas a lo largo de todo el 2019, siendo el Arena of Valor World Cup el certamen más popular, porque su final tuvo más de 760.000 espectadores de manera simultánea.