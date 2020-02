La Liga Master Flow es la competencia de League of Legends más importante de la Argentina, y cuenta con diez de las organizaciones de esports más grandes del país. La corriente es la tercera edición, y cobró mucha relevancia por la incursión de Fabricio Oberto, ex campeón de la NBA y medallista olímpico de la Selección Argentina, con su equipo New Indians, y de River Plate , que se metió de cabeza en el mundo de los esports con una escuadra que planea pelear el título hasta el final.