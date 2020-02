Si esto fuera poco, Microsoft también quiere ponerle su firma al día de San Valentín e invita a todos los usuarios a unirse a la versión beta cerrada del Bleeding Edge. Este nuevo multiplayer de la desarrolladora británica Ninja Theory (creadores de Hellblade: Senua’s Sacrifice, DmC: Devil May Cry y Enslaved: Odyssey to the West) que fue presentado en la E32019, nos ofrece una fusión flúor y rockera de un producto muy similar al Overwatch y Apex Legends. Los jugadores tendrán la chance del 14 al 16 de febrero de participar en la fase de prueba de un 4vs4 que si bien no parece original, podría ser otro contendiente serio a la escena del e-sport.