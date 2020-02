Entre las características más importantes que se rumorean para la Playstation 5, la que se destaca es la retrocompatibilidad. Xbox One cambió las reglas del juego trayendo esa función de vuelta a esta generación de consolas, pero los rumores anticipan que la PS5 podría incluir retrocompatibilidad con todos los sistemas anteriores de la compañía. Así, los usuarios podrán jugar títulos de Playstation One en adelante. ¿Cómo? Todavía no se confirmó esta característica, por lo que no hay detalles al respecto.