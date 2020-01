El impulso que está teniendo Nintendo Switch la hacen ambicionar en posicionarse como la consola de la empresa japonesa más vendida de la historia. Su éxito está directamente relacionado a la experiencia que ofrece, la cual llegó para en cierta manera, innovar el mercado. Esto es algo característico de la marca, ya que al no estar tan influida por el mercado occidental, suele traer productos frescos, lo que no siempre significa de buen nivel. Las estrategias de marketing también fueron un impulsor de este gran momento y es algo que se puede ver en el lanzamiento de la edición especial de Animal Crossing: New Horizons. Al ser uno de los juegos más esperados del 2020 para Switch, su elección tiene mucho sentido, ya que llamará la atención de los seguidores de la franquicia. La consola cuenta con un diseño personalizado, tanto para el Joy-Con como para el dock, e incluye una funda especial. Sin dudas, un artículo de colección que resulta muy atractivo para los jugadores.