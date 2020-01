El mundo se encuentra en estado de alerta por la propagación del coronavirus, el cual se originó en China y, por el momento, causó más de 100 muertes y miles de afectados en el país asiático. Esto influye directamente en que la gente busque informarse constantemente acerca de las últimas novedades respecto a esta enfermedad, la cual tiene casos aislados en Europa y Sudamérica. En este plano entra Plague Inc., un videojuego que tiene como premisa crear y desarrollar un agente patógeno para destruir el mundo. Su desarrolladora, Ndemic Creations, comunicó a los usuarios que buscaban información sobre el virus en el juego, que esta es toda ficticia y no un modelo científico sobre el cual pueden apoyarse para tomar más conciencia sobre el tema. Plague Inc, que debutó en 2013 para mobile y en 2015 para consolas.Actualmente se encuentra disponible para PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch y para los sistemas operativos Android e iOS.