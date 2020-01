Luego de varios meses de espera, los jugadores de Pokémon GO ya pueden disfrutar de la Liga de Combates GO, una nueva modalidad que permitirá competir de manera online. La primera etapa estará compuesta por una pretemporada, que tendrá como fin orientar a los usuarios en este nuevo modo, en el cual, cuando esté la primera temporada en marcha, servirá para ganar distintos premios. La desarrolladora del juego, Niantic, tiene una gran expectativas por esta función, por lo que seguramente con el paso de los días vaya recibiendo actualizaciones. Pokémon GO esta disponible para descarga gratuita en los sistemas Android e iOS.