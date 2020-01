En sus primeros años de carrera, Kobe demostró que era un pichón de crack. Esto le permitió ser el jugador más joven en integrar un equipo de All Stars, donde fue titular en el primer partido, y aspirar al título de mejor sexto hombre de la temporada. Todo esto lo potenció como una posible gran estrella y lo llevó a ser la cara de diversas publicidades y un videojuego: Kobe Bryant in NBA Courtside. Este título, que se lanzó en 1998 en exclusiva para Nintendo 64, marcó otro hito para el jugador de los Lakers, ya que lo convirtió en el basquetbolista más joven de la historia en tener un videojuego con su nombre. Un año después llegó su secuela, NBA Courtside 2: Featuring Kobe Bryant, el cual también llegó a Game Boy Color, pero titulado NBA 3 on 3 featuring Kobe Bryant.