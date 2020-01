Por ahora, no hay comentarios ni de Playstation ni de Kojima, por lo que todavía no hay información oficial sobre el posible juego o su fecha de lanzamiento. Varias versiones anticipan que la Playstation 5 será presentada en sociedad en pocas semanas y que en evento se anunciarán algunas y se mostrarán otras de las exclusividades de la futura consola . Para inclinar la balanza de la nueva generación a su favor, no se descarta la posibilidad de que Sony vaya con los tapones de punta y anuncie su nuevo acuerdo con Kojima, uno de los creadores más relevantes de las últimas décadas.