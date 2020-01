Los jugadores tendrán la posibilidad de tomar control de Riku, Aqua, Roxas, Kairi y más personajes en este nuevo DLC a través de las diferentes batallas. En algunas de ellas se podrán activar habilidades cooperativas entre distintos protagonistas. A su vez, estos unen fuerzas con los clásicos personajes de Disney, el Pato Donald y Goofy, además de personajes de franquicias como Toy Story y Monsters Inc., de Disney•Pixar y Pirates of the Caribbean, Big Hero 6, Tangled, Frozen, de Walt Disney Studios y más.