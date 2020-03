Por otro lado, volverá con transmisiones sobre el juego en Twitch, YouTube y Facebook Live. Estas son utilizadas para mostrarle a los seguidores de la saga que fue en lo que trabajaron y desarrollaron para la nueva edición, la cual cada año busca superar la anterior. Para los jugadores que quieran seguirlas vía Twitch, la desarrolladora tendrá activo Twitch Drop, por lo que deberán conectarse a TheShowNation.com bajo My Account. Así conocer más detalles del gameplay, el Road To The Show y el nuevo modo del juego denominado Showdown.