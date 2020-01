La diferencia con Horizon: Zero Dawn es que el estudio responsable del título, Guerrilla Games, no es independiente, sino que es propiedad de Sony. La empresa japonesa no tuvo nada que ver en las negociaciones que se llevaron adelante en esos casos . Por lo tanto, esta sería la primera vez que sucede algo así y podría afectar a otras exclusividades de esta generación, como puede ser Days Gone. Se espera que Horizon esté disponible en PC a través de Epic Games Store y Steam y que muestre novedades en cuando a gráficos, aprovechando la mayor capacidad de las PC de alta gama y tecnologías que todavía no llegaron al mundo de las consolas, como el ray tracing.