Ubisoft anunció hoy la vuelta del evento titulado “Rumbo al S.I. 2020” en Tom Clancy’s Rainbow Six Siege con un mapa completamente nuevo llamado El Estadio. El evento se llevará a cabo a partir de hoy, 15 de enero, y hasta el final del torneo Six Invitational, la competencia más importante de Rainbow Six Siege, que se realizará el próximo 16 de febrero . Además, se incorporará el primer Battle Pass completo para el juego, que ayudará a contribuir al premio acumulado del certamen.