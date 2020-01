Super Smash Bros. Ultimate tuvo una recepción ideal por parte de críticos y fans que elogiaron tanto sus novedades como los regresos de personajes que no estaban en la edición anterior. En cuanto a ventas, logró romper récords tanto para la consola, la Nintendo Switch, como para la saga en general. Ultimate logró vender más copias que las cantidades combinadas de Super Smash Bros. for Wii U y Super Smash Bros. for 3DS y fue la versión con más pre-compras de la historia de la franquicia. Habiendo salido en noviembre de 2018, se convirtió rápidamente en el juego más vendido a través de Amazon.