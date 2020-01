Sony Pictures no quiere dejar ir la oportunidad de adaptar la saga de videojuegos Uncharted a la pantalla grande. Hace pocas semanas, perdió por sexta vez a su director. El último encargado de la cinta era Travis Knight, conocido por su trabajo en Kubo and the Two Strings y Bumblebee, pero tuvo que abandonar el proyecto por la complicada agenda del protagonista principal de la película, Tom Holland.