No hay dudas de que Pokémon Go es un éxito, ya que está respaldado no solo por su amplia comunidad de jugadores, sino que también lo está por los números que recauda. Según el medio Sensor Tower, durante 2019 el título cosechó 894 millones de dólares, lo que representa un nuevo récord para el juego mobile de Niantic. Esto confirma el momento que está viviendo el juego, ya que muchos consideraban que el boom con este ya había pasado. Sin embargo, estas cifras seguramente tengan una influencia muy fuerte de países orientales, dejando muy atrás a los occidentales. Pokémon Go está disponible para sistemas Android e iOS.