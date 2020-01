El segundo puesto es uno de los videojuegos con mejor puntaje de todo Metacritic. Se trata de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el título de lanzamiento de la Nintendo Switch, que también tiene su versión en la Wii U. La última entrega de la popular franquicia es uno de esos juegos que no faltó en prácticamente ninguna lista que recopilara lo mejor de la última década.