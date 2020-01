Volver al competitivo luego de tanto tiempo de inactividad no es nada fácil y es uno de los principales desafíos que deberá enfrentar Nyogen: “La adaptación va bien, pero falta todavía. Yo digo siempre que esto es un deporte. Cuando uno está adentro de la partida se va adaptando. No pensás; lo vivís” . El CS sufrió modificaciones desde el 2015 hasta la fecha, pero no es algo que preocupe al jugador de Sinisters: "No me parecen dos juegos distintos. Hasta lo veo más fácil. Los jugadores son mejores que antes. Ahora cualquiera te mete un headshot (disparo en la cabeza) pero leerlo no me parece difícil. El pegue siempre lo tuve, y ahora que volví lo tengo de nuevo”.