No caben dudas que las intenciones de Microsoft dentro del mercado están bien marcadas. Entre sus prioridades, la empresa busca sacar ventaja en el segmento de juegos en streaming, donde Google recientemente entró con su plataforma Stadia, la cual por el momento no está funcionando como se esperaba. Es por eso que los cañones de la compañía fundada por Bill Gates apunta a Xbox Game Pass, su catálogo de juegos online. Este cerró un 2019 sumando a The Witcher 3, en congruencia con el lanzamiento de la serie de Netflix y lo comenzó sumando a GTA V, uno de los juegos más populares de los últimos 10 años. Sin dudas, esto hace más atractivo un interesante catálogo, el cual en los próximos días sumará a Tekken 7, Sword Art Online: Fatal Bullet y Frostpunk: Console Edition.