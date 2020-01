Otro icónico título que cumple 35 años es Ghost n’ Goblins , franquicia que hoy en día no tiene ni de cerca la popularidad que supo disfrutar en los 80. El 19 de septiembre de 1985 se cumple el 35° aniversario de su llegada a los arcades de Japón, pero no se espera ningún tipo de celebración.

Where in the World is Carmen Sandiego – 35 años