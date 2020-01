Juntos conformaron un gran equipo. Iban tres kills cada uno, hasta que un rival consiguió la baja de Alexis. Nery quedó mano a mano con él, lo venció y se consagró campeón, con apenas un asesinato más que su compañero. “No me imaginaba que iba a ganar. No me quería agrandar ni nada, yo quería viajar. Me encantaba la idea de conocer Buenos Aires. Se dio todo de un día para el otro. Tenía mucha ansiedad, y en el viaje no pude dormir. Poder conocer a todos mis ídolos y encima ganar el mismo día… Fue el mejor día de mi vida” expresó el catamarqueño.