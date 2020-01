A su vez, el título fue el más jugado del 2019, según la información fue proporcionada por el grupo NPD, que recopiló datos de todo el año hasta noviembre de 2019. El shooter dejo atrás títulos NBA 2K20, Madden NFL 20, Tom Clancy’s The Division 2 y Tom Clancy’s The Division 2. Tom Clancy’s The Division 2. Tom Clancy’s The Division 2. Para quienes deseen saber más sobre Modern Warfare, se encuentra disponible la reseña hecha por Infobae para el gran título de Activision.