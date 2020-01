Como novedades de diciembre, se sumaron al catálogo de Xbox Game Pass para Xbox One títulos como Overcooked! 2, Pathologic 2, Tom Clancy’s The Division y el famoso simulador de fútbol eFootball PES 2020. A esto hay que sumarle el arribo de Untitled Goose Game, el divertido juego del ganso que pisó fuerte luego de los Game Awards. Esta variedad de títulos confirma las intenciones de tener un repertorio de videojuegos atractivos por parte de Xbox, los cuales en los primeros meses del año seguramente se ampliarán. Cabe recordar que este sistema también está disponible para PC, plataforma que a diferencia de la consola sumó a su oferta juegos como Pathologic 2, Age of Wonders: Planetfall Human: Fall Flat y el espectacular Metro: Last Light Redux.