Otra franquicia que continúa innovando, a pesar de que nadie se lo pide, es Mario. Y no hablo de los Mario en 3D, sino los clásicos en 2D. El primer Mario Maker no me terminó de convencer del todo, pero su secuela no se limitó a ofrecer posibilidades dentro de las ya existentes, sino que creó nuevas mecánicas para volver a poner al fontanero en la cima de los plataformeros.