Cuando Phil Spencer presentó la nueva consola de Microsoft dejó sin palabras a gran parte de la comunidad gamer. No solo porque un anuncio de semejante tamaño se merecía tal vez un mejor contexto, sino porqué dejó más dudas que respuestas. Así es el caso de su nombre, ya que la plataforma apareció bajo el nombre de Xbox Series X. Este dejo dudas debido a su longitud y poca pregnancia para recordarlo. La empresa no dejó pasar muchos días para informar mediante una entrevista con Bussines Insider, que la consola se llamará Xbox y que Series X será su primera línea. Algo similar a lo que ocurre con la actual generación, que tiene Xbox One, Xbox One S y Xbox One X como distintos modelos. “El nombre que tendremos para la siguiente generación es simplemente ‘Xbox’. El nombre ‘Xbox Series X’ guarda el lugar para consolas adicionales en el futuro”, explicó el portavoz de la empresa, quien casi confirma que habrá más versiones disponibles en el mercado.