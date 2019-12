Pese a ser exitosos, los juegos basados en historias medievales o nórdicas se transformaron en algo común y trillado el mercado. No tan así es el caso de la época romana, la cual más bien hizo pie en el mundo de las series y no tanto en el de los videojuegos. Es así que se presenta Gladiux, el nuevo juego de Starcaster Games, que llega con la propuesta de introducirse en la piel de un gladiador, el cual debe entrenarse y prepararse para llegar con posibilidades de sobrevivir a la arena de batalla. En primera instancia, este título surgió como una remake de Gladiator Begins, juego que tuvo un tibio paso por PSP. Sin embargo, el proyecto tuvo avances que le permitieron evolucionar hasta lo que es hoy, un juego de impronta propia. Gladiux llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC a mediados del 2020.