La llegada de The Witcher 3 demuestra las intenciones de sumar títulos de jerarquía y con mucha presencia entre el público al catálogo del servicio. El título de la desarrolladora polaca CD Projekt Red, es uno de los que más ruido hizo durante estos años, lo que le permitió llevarse el Game of the Year 2015 en los Game Awards. Pese a tener varios años en el mercado, es un gran momento para la franquicia, la cual estrenará una serie adaptada en Netflix el próximo 20 de diciembre. Por eso, que un día antes de este debut llegue a Game Pass el juego más afamado de la saga, no es ninguna casualidad, sino más bien una buena estrategia de marketing. Este ya clásico videojuego introduce al jugadora en una historia de aventura, rol y acción dentro de un mundo abierto de fantasía, con un gran hilo narrativo. Todo desde la perspectiva del personaje de Geralt de Rivia, el peculiar cazador de monstruos.