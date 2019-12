Lo hecho por The Outer Worlds durante el 2019 no fue solo una sorpresa para muchos usuarios, sino también para su desarrolladora, Obsidian Games. El juego, que estuvo nominado a mejor del año en los Game Awards, está cerrando un fabuloso año, donde cosechó grandes criticas por parte de la audiencia y la prensa. Es por esto que recibirá un nuevo contenido descargable, el cual llegará a 2020 con la premisa de ampliar su historia. Cabe que recordar que el título esta disponible para las plataformas PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam.