El torneo presentará un cambio de formato que tuvo buena recepción por parte de los jugadores. Este será que cada equipo tendrá un capitán que jugará cada fin de semana representando al club, algo que no sucedía en el certamen pasado, donde los equipos estaban conformados por tres jugadores y uno solo era el que competía. Algo tedioso tanto para los jugadores como espectadores, quienes podían seguir la campaña del equipo, pero no de un jugador en particular. También cambiarán los futbolistas que compongan el equipo, ya que los jugadores podrán llevar sus propia selección de futbolistas, sin necesidad de utilizar a los del club que representa. Martín Balzano, jugador de Defensa y Justicia, se refirió respecto a este tema: “El cambio de formato va a hacer que esté más lindo el torneo porque vamos a poder jugar con una amplia gama de jugadores, los cuales no estaban disponibles en el torneo pasado" . A su vez, comentó como esto cambiará en el estilo de lo juego: “Nos va a permitir jugar a lo que uno quiere, ya que mientras mejores jugadores tengas, más posible va a ser hacer tu juego, que cambia dependiendo el rival”. El jugador, que se considera “guardiolista” por su estilo de juego basado en la posesión y en el juego vistoso, tendrá su segunda participación representando al club de Florencia Varela.