9Z mostró un juego muy agresivo en el primer juego, y logró conseguir muchas bajas a su favor, sin embargo, no pudieron capitalizar esos asesinatos en oro. Al minuto 38 lograron asegurarse el Baron, pero Undead respondió con el inhibidor del carril inferior y le complicó las cosas. La partida no tenía un dominador claro, hasta una lucha en la zona del Dragón Ancestral. Quién se lo quedase obtendría una ventaja importante, y mientras los de Frankkaster hacían lo posible por obtenerlo, Krim, el ADC de los No Muertos, empujó solo por arriba y consiguió tirar una torreta del Nexo.