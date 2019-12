Aunque no entró en muchos detalles, el mandamás de Xbox también confirmó que el nombre de la consola anticipa distintas posibilidades de expandir la plataforma con varios modelos. Desde su lanzamiento, la Xbox One tuvo varias ediciones, cada una con distintas especificaciones y apuntadas a un tipo de jugador en especial. Por ejemplo, la Xbox Series X presentada esta semana tiene lectora de discos físicos, pero se rumorea que Microsoft ya está trabajando en una versión puramente digital, como la Xbox One S All Digital .